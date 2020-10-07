أول ظهور لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بعد عقد قرانهما.. شاهد

هنأ المطرب محمد الشرنوبي النجمة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح بعقد قرانهما عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر الشرنوبي صورة له برفقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح وعلق علي الصورة قائلا: "مبروك يا حبايبي رينا يسعدكوا ويارب يتمملكوا على خير وتبقوا دايمًا ضهر وسند لبعض".

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وا حتفلت الفنانة هنادي مهنا مساء أمس، الثلاثاء، بعقد قرانها على الفنان أحمد خالد صالح، ونشرت هنادى عدة صور لها مع احمد صالح من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات " إنستجرام ".

وعلقت هنادى على الصور قائلة: " تمت بحمد الله و الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير ".

وقرر الثنائى مفاجأة الجميع، بعد أقل من عام على مرور خطبتهما التى احتفلا بها في شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى وبحضور عائلة العروسين إضافة إلى النجم تامر حسنى.

يذكر أن الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى اجتمعا لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وشارك في العمل ياسر جلال، ومى عمر، وأحمد صلاح حسنى، ونجلاء بدر، ورياض الخولى، وليلى أحمد زاهر، وإنعام سالوسة، ومها نصار، ومحمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.