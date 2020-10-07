زينة تستعرض جمالها عبر انستجرام

نشرت الفنانة زينة فيديو جديدا عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت زينة فى فيديو وهي تستعرض جمالها و علقت قائلة : " هو الواحدة ايه متغير غير شرطة ايلينر بهزر اكيد ".

وحازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي :

قمر في كل حالاتك ، تجنني ، قمر

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و كانت قد احتفلت الفنانة زينة، بعيد ميلاد توأمها عز الدين وزين الدين، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".

ونشرت زينة صورة لتوأمها، وعلقت قائلة "انا اتولدت من ٧ سنين لحظة ما اتولد زين وعز ولسه المشوار طويل يارب احميهم واحفظهم".

وتابعت "يارب طول في عمري وقدرني اسعدهم واربيهم احسن تربية واطلعهم رجالة ينفعوا نفسهم وبلدهم احمدك واشكرك يارب لا املك غير الشكر لله وحده.

يذكر ان شاركت زينة في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن احمد من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.