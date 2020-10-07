مؤلف الخطة العايمة: معتز التوني تحمس لقصة الفيلم.. والرقابة اعترضت على الاسم لهذا السبب

عبر المؤلف أحمد عبد الوهاب عن سعادته بطرح فيلم الخطة العايمة فى الأسواق، مؤكدا أن فكرة الفيلم لديه منذ وقت كبير.

وكشف فى تصريحات لـ"دوت الخليج" أسباب تغيير اسم الفيلم إلى الخطة العايمة، وقال إن الرقابة اعترضت على اسم الفيلم، مبررين أن هذا قد يكون به شبهة تنمر، وأوضح أن العمل من البداية كان يحمل اسم "العتب على النظر".

كما أكد عبد الوهاب أن الفكرة لديه منذ 4 سنوات، وحينما أخبرهم المخرج معتز التوني أنه يريد أن يقدم فيلما لمحمد عبد الرحمن وعلي ربيع، عرض عليه الفيلم ووافق على الفور، وتحمس له.

وحضر مؤلفو فيلم الخطة العايمة كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب العرض الخاص لفيلمهما الروائي الأول مع أبطال الفيلم على ربيع ومحمد عبد الرحمن توتة وغادة عادل وعمرو عبد الجليل والمخرج معتز التوني والمنتجة شهد رمزي، كما حضر العرض الخاص اصدقاؤهم من النجوم تامر حسني، شيكو، شريف رمزي، محمد اسامه اوس اوس، كريم عفيفي، سارة درزاوي، أنور، احمد فتحي، مي سامي.

تدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

الفيلم من إخراج معتز التوني وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وبطولة علي ربيع، محمد عبد الرحمن "توتة"، غادة عادل، عمرو عبد الجليل.

وطرح فيلم الخطة العايمة بدور العرض في مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز مسرحية "صباحية مباركة" التي تعرض الآن على مسرح جراند نايل تاورز كما ينتظرون العرض الأول للمسلسل المسرحي "اللوكاندة" يوم 8 أكتوبر مع أشرف عبد الباقي وهو أول سيت كوم مسرحي كما قاموا بتأليف الموسمين الخامس والسادس من مسرح مصر.