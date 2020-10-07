محمد فؤاد يظهر فى إطلالة جديدة.. والجمهور: وحشتنا

شارك الفنان محمد فؤاد جمهورة صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

منور يافنان - نجم مصر -وحشتنا

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و احتفل الفنان محمد فؤاد، بعدد من أغانيه المفضلة مع المواطنين بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة على مسرح المنصة بمناسبة الذكرى الـ ٤٧ نصر أكتوبر ودعم الدولة المصرية.

وتفاعل المواطنون الذين احتشدوا يوم الجمعة الماضى أمام النصب التذكاري بـ المنصة ، مع الأغاني، وسط هتافات مدوية من الجموع الكبيرة.

يذكر أن النجم محمد فؤاد، طرح فيديو كليب اغنيته الجديدة " شكوى إلى الله " عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب " بالتزامن مع حلول عيد الاضحى المبارك .