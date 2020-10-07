نجمات أصبن بسرطان الثدي واستسلمن له ..تعرفوا على قصصهن

على الرغم من انتصار العديد من النجمات العرب على سرطان الثدي وشفائهن منه، إلا ان البعض منهن استسلمن في معركتهن مع هذا المرض الخبيث وذلك بعد رحلة علاج طويلة وصعبة اختبروا فيها مختلف أنواع الآلام الجسدية والنفسية.

وبمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي المصادف كل عام مع شهر اكتوبر الوردي، نلقي الضوء على أبرز الفنانات اللواتي انتهى صراعهن مع هذا المرض بشكل مأساوي.

الفنانة ريم البنا

الفنانة الفلسطينية ريم البنا تعتبر من آخر الفنانات اللواتي توفين بسرطان الثدي عام 2018، لكنها رغم ذلك شكلت نموذجاً مضيئا للنساء في المعركة القوية التي خاضتها طيلة رحلة علاجها حيث انتصرت على المرض في جولته الأولى لتعاود حياتها الطبيعية المعتادة، لكن السرطان عاد وتغلغل بعد سنوات الى جسدها النحيل عام 2016 لتفقد حينها القدرة على مقاومته وتفارق الحياة بعد عامين عن عمر 52 عاماً، تاركة حزناً كبيرا بين عائلتها ومحبيها وجمهورها.

الفنانة ريم البنا كانت طيلة اصابتها بالسرطان تتحلى بالقوة والشجاعة والتسلح بالأمل في سبيل انتصارها عليه، ولم تتردد كذلك بأن تظهر للجمهور حليقة الرأس أثناء فترة علاجها بالكيماوي لحث النساء على عدم الخجل من مظهرهن في فترة المرض ولمواجهة المجتمع وتوعيته.

الفنانة المغربية رجاء بلمليح

جمعينا نتذكر أجمل أغنيات الفنانة المغربية رجاء بلمليح التي أفجعت الجمهور برحيلها عام 2007 بعدما خارت قواها في معركتها مع سرطان الثدي وكانت في عمر الـ 45 عاماً.

رجاء بلمليح اختبرت فترة علاج طويلة وأليمة دامت لحوالي عام ونصف انتهت بتماثلها للشفاء في جولتها الأولى، لكن المرض عاودها للمرة الثانية بعد فترة وبقوة أكثر شراسة، فإنهك قواها وسلب منها طاقتها، فتوفيت عن عمر 45 عاما بعد مشوار فني امتد لـ 20 عاماً قدّمت خلاله العشرات من الأغاني الناجحة.

الفنانة هالة فؤاد

الفنانة هالة فؤاد كانت من احدى ضحايا مرض سرطان الثدي الذي أصابها لفترة 3 سنوات منذ عام 1990، فخضعت لجلسات علاج مكثفة وصعبة في القاهرة وباريس، ولكن المرض تغلب عليها في نهاية المطاف فدخلت في غيبوبة متقطعة الى حين وفاتها يوم 10 مايو 1993 عن عمر يناهز الــ43 عاماً.

المطربة فايزة أحمد

سرطان الثدي أصاب إحدى نجمات الزمن الجميل ألا وهي المطربة فايزة أحمد التي سارعت الى اعتزال الفن والإبتعاد عن الأضواء في فترة علاجها منه، لكن المرض كان أقوى منها حيث استشرى بجسدها بشكل كبير، وأنهى حياتها في 21 سبتمبر 1983 عن عمر يناهز الـ 52 عاماً.

الفنانة ناهد شريف

الفنانة المصرية ناهد شريف التي كانت من إحدى نجمات السينما المصرية البارزات، طالها مرض سرطان الثدي وعلمت بمرضها وهي في قمة شهرتها فإنطلقت بجلسات العلاج الصعبة التي تواصلت لفترة خمس سنوات من دون أن تترك التمثيل بداية، ثم خارت قواها واضطرت لترك الفن، ورحلت عن عالمنا متأثرة بمرضها في 8 إبريل 1981 عن عمر 43 عاما.