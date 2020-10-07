فيديو فيفي عبده تظهر بالحجاب وتكشف عن مرضها الذي منعها من حضور زفاف أمير شاهين

فيفي عبده تحرص باستمرار على مشاركة الجمهور على انستجرام، بصورها ومقاطع الفيديو المبهجة التي تظهر فيها، وتوثيق أبرز اللحظات التي تمر بها، وأهم المناسبات التي تحضرها.

فيفي عبده تكشف سبب غيابها عن زفاف أمير شاهين

جمهور فيفي عبده تساءل مؤخرًا عن سبب عدم حضورها حفل زفاف أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين بالرغم من علاقة الصداقة التي تربطها بعائلة الفنانة المصرية إلهام شاهين، وهو ما جعل فيفي عبده تحرص على الرد على تساؤلات الجمهور وتوضح سبب غيابها عن حفل الزفاف.

فيفي عبده النجمة المصرية كشفت في مقطع فيديو نشرته اليوم، الأربعاء عبر انستجرام، ظهرت فيه مرتدية الحجاب وبدون مكياج؛ وأكدت أنها غابت عن حضور حفل زفاف أمير شاهين بسبب إصابتها بالأنفلونزا، وتعرضها للتعب الشديد وهو ما جعلها غير قادرة على ذهاب للزفاف.

فيفي عبده تعتذر لإلهام شاهين وتعلن عن تفاصيل مرضها

واعتذرت فيفي عبده لصديقتها إلهام شاهين على عدم قدرتها على الذهاب لحفل زفاف شقيقها أمير، وهنأت العروسين بزواجهما، مضيفة: "أنا مقدرش اتأخر على إلهام شاهين"، كما اعتذرت لجمهورها وأكدت أنها لم تتفاعل معهم طوال الفترة الماضية بسبب الوعكة الصحية التي مرت بها وجعلتها غير قادرة حتى على التحدث.

فيفي عبده تظهر بالحجاب وتعد الجمهور بالظهور قريبًا

وأكدت النجمة المصرية أنها ستطل على جمهورها في بث مباشر قريبًا، وتتفاعل معهم مجددًا بعد أن تحسنت حالتها الصحية هذه الفترة، وتفاعل عدد كبير من متابعي فيفي عبده معها وتمنوا لها الشفاء العاجل، كما أبدوا إعجابهم بملامحها بعد ظهورها بالحجاب في الفيديو.

الجدير بالذكر أن فيفي عبده قدمت في رمضان الماضي برنامج مقالب بعنوان "خلي بالك من فيفي"، والذي أثار الجدل بسبب الانتقادات التي تعرضت لها النجمة المصرية وقت عرضه، وعرض موسم آخر من البرنامج على قناة mbc5 الموجهة للجمهور المغربي.

وأقلقت فيفي عبده مؤخرًا، جمهورها على حالتها النفسية بعد أن نشرت صورة لها وعبرت بها عن معاناتها مع الاكتئاب في وقت التقاط الصورة، وقالت: "‏الصورة دي اتصورتها وأنا زعلانة قوي لأن عندي اكتئاب، قلت اللي بيحبوني هيزعلوا على زعلي واللي بيكرهوني هيفرحوا فيا".

وتضامن مع فيفي عبده عدة نجمات في التعليقات بعد كشفها عن حزنها، ومنهم مايا دياب ونيللي كريم وحسن الرداد ويارا وغادة عبد الرازق وغيرهم، وعبروا عن حبهم لها للتضامن معها بعد كشفها عن معاناتها النفسية.