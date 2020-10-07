انستجرام التطبيق الأكثر "فضحًا" لأسرار النجوم..يكشف قصص الزواج والانفصال وعلاقات الحب الجديدة

زواج وانفصال وبداية قصة حب وغيرها من تفاصيل الحياة الشخصية بين المشاهير، كلها أشياء ربما لم يكشف عنها النجوم بأنفسهم مباشرة، ولكن تكشفها حساباتهم على انستجرام نيابة عنهم بسبب طريقة تفاعلهم عليها.

"انستجرام"..التطبيق الأكثر فضحًا لأسرار النجوم!

لم يعد الجمهور المتابع لنجوم الفن، منتظرًا للتقارير التي تنشرها وسائل الإعلام أو إعلان النجوم بأنفسهم عن تطورات حياتهم العاطفية، أو كشفهم عن كواليس حياتهم الخاصة، بل أصبح الجمهور يبحث بنفسه ويتنبأ بما يفعله النجوم قبل حتى الإعلان عنه، من خلال حساباتهم على انستجرام التي باتت تفضح أسرار حياتهم الخاصة دون قصد.

التطبيق الأكثر استخدامًا بين النجوم يتيح للجميع معرفة من بدأ في متابعة من، ومن حذف من، وهو ما يكشف جزءًا خفيًا في العلاقات الخاصة بين المشاهير، وربما يتسبب في الكشف مبكرا عن ارتباط البعض أو انفصال آخرين، أو حتى انتهاء العلاقة بين صديقين.

هنا شيحة وأحمد فلوكس

مواقف كثيرة مؤخرًا أثبتت أن انستجرام هو المؤشر الأول -والحقيقي في معظم الأحيان- في معرفة مدى العلاقة بين أي ثنائي من المشاهير، فكان السبب في البداية بمعرفة الجمهور بوجود أزمة في علاقة الفنانة هنا شيحة والفنان أحمد فلوكس، وقت زواجهما، حيث أثار الثنائي الجدل أكثر من مرة بسبب حذف كل منهما للآخر على انستجرام وبعدها تتداول أنباء عن وجود أزمة بينهما أدت للانفصال، ليعود الثنائي وينفي ذلك، لكنهما في النهاية انفصلا فعلًا وتأكدت وجود أزمة بينهما طوال الفترة التي سبقت الانفصال.

شيري عادل ومعز مسعود

الأمر نفسه حدث مع الفنانة شيري عادل والداعية الإسلامي معز مسعود، فبعد زواج الثنائي بحوالي عام، بدأت تنتشر الأنباء الخاصة بانفصال الثنائي، وسط صمت كل منهما، والنفي أحيانًا، إلا أن شيري قررت حذف صورها الرومانسية مع زوجها السابق من انستجرام، وهو ما دفع البعض بأن هناك فعلًا أزمة بينهما، إلا أن أعلنا الطلاق رسميًا.

أصالة وطارق العريان وأنغام

المطربة أصالة من أكثر النجمات التي كشف حسابها على انستجرام، تفاصيل من حياتها الخاصة وعلاقاتها الشخصية من قبل إعلانها الرسمي عنها، فكانت البداية مع علاقتها بالمطربة أنغام، وقت الإعلان عن زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، حيث إنها حذفت أنغام من انستجرام، قبل أن تكشف فيما بعد أن هناك قطيعة حدثت بينهما بسبب زواج صديقتها من زوج ابنة شقيقة زوجها وقتها، وهو طارق العريان.

كما أن علاقة أصالة مع طارق العريان قد اتضحت للجمهور قبل أن يعلن الثنائي انفصالهما الرسمي، وذلك بعد أن أقدمت أصالة قبل حوالي شهرين من طلاقهما، على حذف صورها مع طارق، دون توضيح سبب ذلك وقتها، إلى أن كشفت في بيان رسمي عن طلاقهما بعد ذلك.

أنغام وأحمد إبراهيم

أنغام أيضًا تكرر معها نفس الأمر، وقت زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، فبالرغم من أن الثنائي كانا متفاعلين بكثافة على انستجرام، إلا أنهما بدآ في الدخول في حالة من الصمت بعد تداول أنباء عن توتر الأجواء بينهما، وعودة أحمد إبراهيم لزوجته الأولى ووالدة أبنائه، ياسمين عيسى، فقررت أنغام حذف الصور التي جمعتها مع زوجها، ثم تم إعلان الطلاق رسميًا بعد ذلك.

وقتها أيضًا وقبل كشف عمر نجل أنغام رسميًا عن وجود أزمة بينه وبين زوج والدته حينها، بات عمر ينشر تدوينات غير مباشرة يعلن فيها استيائه من أحد الأشخاص دون ذكر اسمه، لكن الجمهور فسرها حينها بأنها يقصد أحمد ابراهيم، وهو بالفعل ما حدث بعدها وقام بكتابة تدوينة هاجم فيها زوج والدته بشدة.

ديمة بياعة وأحمد الحلو

الفنانة السورية ديمة بياعة باتت مؤخرًا ضمن النجمات اللاتي خطفن اهتمام الجمهور بسبب أنباء انفصالها عن زوجها أحمد الحلو، وذلك بعد أن قامت ديمة بحذف صوره من على حسابها على انستجرام، إضافة إلى انتشار أنباء خلافات بينهما، وتداول تعليق منسوب إليها، أهانت فيه أحمد الحلو، ثم نفت صلتها بهذا التعليق فيما بعد

وبالرغم من أنها لم تعلق حتى الآن مباشرة على أخبار طلاقها، لكن الجمهور أصبح متأكدًا من أن الأنباء المتداولة صحيحة، وأنها ستعلنها رسميا قريبًا.

الجمهور ينتظر أيضًا حسم الفنانة حلا شيحة لأنباء ارتباطها بالداعية معز مسعود، وهي الأنباء التي ترددت بكثرة في الأسابيع الماضية، بسبب تعليقاتهما الرومانسية على إحدى صور معز التي شاركها مع الجمهور على انستجرام، كذلك ينتظر البعض رد من شقيقتها هنا شيحة وتأكيد أو نفي حقيقة دخولها في قصة حب جديدة مع محمود شاهين نجل شقيق إلهام شاهين، بعد انتشار صورًا رومانسية لهما مؤخرًا في مناسبات مختلفة