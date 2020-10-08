أيوه دافعين في الماتش.. نبيل الحلفاوي يقصف جبهة مشجع زملكاوي

ورد الحلفاوي، متهكمًا على التغريدة السابقة، في التغريدة كاتبًا: «أيوه.. دافعين في الماتش ده شيء وشويات عشان ناخد الدوري»، استنكارًا منه للتغريدة التي جاءت بالتزامن مع حسم الأهلي لقب الدوري لصالحه دون أن يلتفت لنتائج باقي مبارياته.
واكتفى الأهلي بتسجيل ثلاثة أهداف فقط في شباك إنبي في مباراة الفريقين بالجولة 32 التي انتهت (3-0) على استاد الأهلي We السلام.
الأحمر اقترب من رقم قياسي جديد يخص عدد النقاط بعدما رفع رصيده إلى 85 نقطة قبل جولتين من النهاية، ليصبح بإمكانه الحصول على 91 نقطة لو فاز بأخر مباراتين، ليكسر رقمه السابق (88 نقطة).
كما بات الأهلي قريبًا من معادلة رقمه القياسي السابق الخاص بأكبر عدد انتصارات في موسم واحد بالدوري (28)، حيث كان فوزه على إنبي رقم 27 هذا الموسم، مع إمكانية زيادة الرصيد إلى 29 مباراة بنهاية الموسم.
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