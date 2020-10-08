أيوه دافعين في الماتش.. نبيل الحلفاوي يقصف جبهة مشجع زملكاوي

رد الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، على تغريدة أحد متابعيه الذي علق فيها على مباراة الأهلي وإنبي، في الدوري الممتاز المصري، التي انتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف نظيفة.

وكتب المتابع في تغريدته لـ نبيل الحلفاوي: « انبي اصلا مابتلعبش حلمي طولان بايع الماتش»، ليتضح بعد ذلك من منشورات المتابع على تويتر أنه ضمن مشجعي نادي الزمالك.

ورد الحلفاوي، متهكمًا على التغريدة السابقة، في التغريدة كاتبًا: «أيوه.. دافعين في الماتش ده شيء وشويات عشان ناخد الدوري»، استنكارًا منه للتغريدة التي جاءت بالتزامن مع حسم الأهلي لقب الدوري لصالحه دون أن يلتفت لنتائج باقي مبارياته.