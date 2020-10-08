بحضور إيمان البحر درويش| افتتاح أسبوع الأفلام الروائية القصيرة بقصر السينما

أقيم حفل افتتاح أسبوع الافلام الروائية القصيرة والتسجيلية بقصر السينما، بحضور الفنان ايمان البحر درويش نقيب الموسيقيين الاسبق والفنانة سلوى خطاب والفنان احمد عزمي بطلي الفيلم الروائي علامات ابريل الذي عرض خلال افتتاح الحفل.

يذكر ان الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر السينما نظمت ليلة فنية جديدة بعنوان "نجم وندوة" أدارها الناقد طارق الشناوي، شاركت فيها النجمة سميرة أحمد بحضور المنتج صفوت غطاس.

في البداية رحب الفنان تامر عبدالمنعم مدير القصر بالنجمة سميرة أحمد والحضور، وطالب بالوقوف دقيقة حدادا على روح المخرج السينمائي على رجب الذى وافقته المنية سبتمبر الماضي 2020، وأعرب عن سعادته وفخره بتكريم النجمة سميرة أحمد بإهدائها درع الهيئة وشهادة تقدير، ووجه الشكر والتقدير للمنتج صفوت غطاس زوج النجمة سميرة أحمد.

وفي كلمتها أعربت سميرة أحمد عن سعادتها بالتكريم في قصر السينما لأنها بنت السينما، وتحدثت عن أحدث أعمالها الفنية وهو مسلسل "بالحب هنعدى" تأليف يوسيف معاطى ومن بطولة يوسيف شعبان، حسين فهمى، خالد زكى، رانيا فريد شوقي ومجموعة كبيرة من الوجوة الجديدة، وأشارت إلى أنها قامت بالتبرع بأجرها بالمسلسل لصالح صندوق تحيا مصر، كما تبرعت بملابس أعمالها الفنية للصندوق.

من جانبه أوضح المنتج صفوت غطاس معوقات الإنتاج التى تحدث الآن، من خلال احتكار شركة إنتاج واحدة جميع الأعمال الدرامية، وتحدث عن أسباب تأخير عرض مسلسل سميرة أحمد الجديد "بالحب هنعدى"، كما تطرق بالحديث عن المنصات الإلكترونية التى تقدم الأعمال الدرامية مثل "شاهد نت" و"Watch it".

وفي الختام تم عرض فيلم "إمرأة مطلقة" ﺗﺄﻟﻴﻒ حسن شاه وﺇﺧﺮاﺝ أشرف فهمي، بطولة سميرة أحمد، نجلاء فتحي، محمود ياسين، فريد شوقي، وخيرية أحمد.

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