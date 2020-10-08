شاهد.. محمد زيدان يوجه رسالة لـ نجيب ساويرس

أكتر واحد بيعطي طاقة إيجابية لكل الناس اللي حواليه
و حازت الصورة اعجاب الكثير و جاءت التعليقات كالاتي :
تجننوا ، عندك حق ، ربنا يسعدك
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واعتمدت زوجة محمد زيدان على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية التى كشفت عن جمالها.
وقال محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق لبرنامج "ملعب أون تايم": "عندما تم الاستغناء عني في فريق الناشئين بالمصري، حدثت لي صدمة، ووعدني والدي بالسماح لي باللعب في أوروبا".
وأضاف: "وبالفعل سافرت إلى الدنمارك وحاولت الانضمام لنادي كوبنهاجن هناك لكن لم تسنح لي الفرصة ثم انتقلت لفريق هاو ثم انتقلت للفريق الثاني لكوبنهاجن.. وعملت في مطعم بيتزا في تلك الفترة".
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