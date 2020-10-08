أخبار الفن| رسالة سامح الصريطي لـ وزيرة الصحة.. أول برفان يحمل اسم عمرو دياب

نشر موقع "دوت الخليج" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

بعد عملية بالشريان التاجي.. رسالة من سامح الصريطي لـ وزيرة الصحة

طمأن الفنان سامح الصريطي جمهوره على صحته بعد إجرائه عملية قسطرة أولية عاجلة للشريان التاجى وتركيب دعامة.

أول ظهور لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بعد عقد قرانهما.. شاهد

هنأ المطرب محمد الشرنوبي النجمة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح بعقد قرانهما عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

أول برفان يحمل اسم عمرو دياب.. تفاصيل

فاجأ الهضبة عمرو دياب جمهوره بطرح عطر جديد باسمه، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

فيفي عبده تكشف عن سبب عدم حضورها حفل زفاف أمير شاهين

نشرت النجمة فيفي عبده فيديو جديدا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" تكشف فيه سبب عدم حضورها حفل زفاف أمير شاهين

إنطلاق مهرجان مالمو للسينما العربية وسط إجراءات احترازية.. غدا

تنطلق غدا الدورة العاشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية مع مجموعة من الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتستمر حتي 13 أكتوبر الجاري، ويعرض المهرجان حوالي 120 فيلمًا ما بين روائي طويل، روائي قصير، وثائقي.

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