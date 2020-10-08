نشر اللاعب محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر ونادى أستون فيلا صورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام . احتفلت الإعلامية ريهام سعيد بعودتها ببرنامجها "صبايا الخير" عبر شاشة قناة "النهار". نشرت النجمة فيفي عبده فيديو جديدا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" تكشف فيه سبب عدم حضورها حفل زفاف أمير شاهين

شاركت الفنانة درة، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. أول ظهور لـ هنادي مهنا برفقة زوجها.. رد فعل ريهام سعيد بعد عودة برنامجها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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