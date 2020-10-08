اليوم.. " فرحة ما تمت" على مسرح بيرم التونسي

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، و التي تقيمها فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفنى للمسرح بقيادة المخرج محمد مرسي يقدم العرض المسرحى "فرحة ما تمت " أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق ٨، ٩، ١٠ أكتوبر علي مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء.



تدور احداث المسرحية في اطار كوميدي حول وكالة فضاء تستطيع تصنيع مركبة فضائيه لغزو الفضاء والبحث عن سبل جديدة لحياة البشريه بعيدا عن الاوبئة التي انتشرت في كوكب الارض، يتعرض العرض خلال الاحداث لقضية أزلية هي صراع الرجل والمرأة.



العرض المسرحى "فرحة ماتمت" بطولةحسن عبد الفتاح، احمد الحلواني، احمد جابر، ميليسا رافت، مهند مختار، إسلام وسوف، عبد الرحمن طارق، تأليف موسيقي محمد شحاته، ديكور رشا غطاس، مخرج مساعد هاجر الحديني، مخرج منفذ إبراهيم أحمد، تأليف وإخراج احمد جابر.

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