فريق «الخطة العامية» في جولة بدور العرض السينمائي

كنوع من الترويج والدعاية، قام فريق عمل فيلم "الخطة العامية" بجولة في دور العرض السينمائي، حيث قاموا بالتواجد بين جمهور مجمع سينما جالاكسي مول العرب، وكان منهم علي ربيع ومحمد عبدالرحمن والمنتجة شهد رمزي والتي تشعر بالحماس مع أول إنتاج سينمائي لها، وقد حصل فريق العمل علي استقبال كبير من الجمهور الحضور بالسينما والتقطوا معهم بعض الصور.
وتدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبد الجليل وغادة عادل التى تعمل على تجنيد شخصين لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهم، فتختار 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات خاصة وهما "على ربيع ومحمد عبد الرحمن" ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.
"الخطة العايمة" بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن، عمرو عبدالجليل ومن إخراج معتز التوني، و تأليف الكاتب أحمد عبدالوهاب والكاتب كريم سامي.
وهو التجربة الإنتاجية الأولى لشهد رمزي بالتعاون مع شركة أوسكار للتوزيع ودور العرض السينمائي للمنتجان لؤي عبدالله و وائل عبدالله.
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