ذكرى ميلاد أحمد مظهر.. قصة قتل صديقه بيد ابنه

تعرض الفنان أحمد مظهر، لمواقف عديدة وواجهته صعوبات نفسية وتحديات قضت على معنوياته تماما، ومن أبرزها يوم أطلق ابنه الوحيد "شهاب" الرصاص بطريق الخطأ فقتل أحد أصدقاء والده.
وكانت تلك الواقعة من أهم الأسباب الرئيسية لانفصال أحمد مظهر، عن حب عمره الوحيد السيدة هدايت زوجته وأم أبنائه الأربعة حيث أنجب منها ثلاث بنات وولد.
وكان الفنان أحمد مظهر ترك مسدسه الميري في المنزل وهو محشو بالذخيرة الحية، وقام ابنه شهاب باللهو به مع صديق والده الأمر الذي أدي إلي مقتل صديق الفنان، عن طريق الخطأ فحدث خلاف كبير بين مظهر وزوجته وتبادلا الاتهامات لتحميل كل منهما المسؤولية للآخر إلا أنها لم تتحمل هذا الوضع وتم الانفصال بينهما.
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