درست روبي القانون في جامعة بني سويف إضافةً إلى تقديمها برامج فنية في قناتي دريم والمحور المصريتين وامتهانها الفن، وقامت بأول أدوارها في فيلم «فيلم ثقافي» بمشاهد صغيرة على الشاشة، وكُتب اسمها كما هو على التتر «رانيا حسين»، وبعدها قامت بالعمل في فيلم «سكوت حنصور» من إخراج الراحل يوسف شاهين في 2001 الذي اختار لها اسمها الفني، حيث أدت دور «بولا» كابنة لطيفة في الفيلم.

أثارت روبى، جدلًا كبيرًا حولها بعد أول كليباتها الغنائية المصورة، الذي حمل اسم «إنت عارف ليه" وتم تصويره عام 2003، وذلك بسبب جرأتها اللافتة فيه، فظهرت في الكليب ترتدي بدلة رقص وتسير بها في الشارع وترقص أيضًا. يعد المخرج شريف صبري من قام برعايتها فنيًا منذ أن قدمها في أولى كليباتها الغنائية المصورة «إنت عارف ليه»، كما قام بإخراج وإنتاج أول بطولة سينمائية لها وهو فيلم بعنوان «سبع ورقات كوتشينة» وصولًا إلى انتهاء العقد بينها وبين شركة شريف صبري للإنتاج في 2007. منتجها ومنظم حفلاتها الجديد هو رجل الأعمال وليد مصطفى الذي اشترى حق التصرف فيها فنيا من مكتشفها شريف صبري بعد انتهاء عقده معها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد ميلاد روبي.. حكاية ظهورها بـ بدلة رقص في الشارع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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