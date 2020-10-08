فيديو ريهام سعيد تعود للشاشة ببرنامجها "صبايا الخير" بعد عام من إيقافها عن العمل

ريهام سعيد أعلنت عودتها للشاشة مجدداً بعد ما يقارب عام من منعها من الظهور على الشاشة، وبعد فترة من الأزمات التي وقعت بها في برنامجها "صبايا الخير"، والذي تعود لتقديمه مرة أخرى الفترة المقبلة.

ريهام سعيد تكشف تفاصيل عودتها بعد فترة من الأزمات والإيقافات

وأعلنت ريهام سعيد عودتها للعمل الإعلامي مجدداً وتقديم برنامجها الشهير "صبايا الخير"، ونشرت صورة أثناء تعاقدها مع إدارة قناة "النهار" على حسابها بانستقرام وقالت تعليقاً على الصورة وعودتها:" رجعت بيتي أخيراً.. الحمد لله ان شاء الله أكون عند حسن ظن جمهوري".

ريهام سعيد تحتفل بعودتها لبرنامج "صبايا الخير"

وكشفت ريهام سعيد في فيديو نشرته على حسابها بفيسبوك تفاصيل عودتها للبرنامج، وتحدثت عن فترة غيابها وخلافاتها السابقة مع قناة "النهار"، وكذلك عن أزماتها في البرنامج، وأضافت إنها تجري هذه الأيام جلسات عمل للاستقرار على شكل وتفاصيل البرنامج، وكشفت إنها ستحاول الابتعاد عن إثارة الجدل والمشاكل مقابل الاهتمام بقضايا الجمهور وتقديم محتوى صادق ومفيد.

وكانت ريهام سعيد قد مهدت لعودتها في الفترة الأخيرة واحتفلت بانتهاء فترة إيقافها عن العمل والتي استمرت لمدة عام، وقالت في تدوينة لها على انستقرام إنها قررت الابتعاد عن إثارة الأزمات والمشاكل وأضافت:" هابطل اعمل مشاكل باني ادخل نفسي في حاجات وأدافع عن ناس وأنا مش طرف باعتقادي إني بقول الحق وفي الأخر البس أنا.. ضيع وقتك لخدمة الناس البسيطة واستمتع بفرحتهم حب الحياة النعم اكتر بكتير من الهموم، أنا أسفه يا ريهام يا سعيد علي إللي انا عملته فيكي، و علي فكرة مشاكل شغلي مش غلطات كلها كماين بس الحمد لله والله أنا اسعد إنسانه في الكون لأني اتعلمت الرضا".

ريهام سعيد تتجاوز أزماتها الإعلامية

وواجهت ريهام سعيد في السنوات الأخيرة انتقادات كبيرة بسبب محتوى برنامجها "صبايا الخير"، والذي تسبب في وقوعها في عدة أزمات قانونية وواجهت اتهامات عدة وعدة قضايا مثل الاتجار بالبشر والتي حبست على أثرها لفترة على ذمة التحقيقات وكذلك اتهامها بالإساءة لمرضى السمنة والتي كانت آخر أزماتها في البرنامج وتسببت في صدور قرار بمنعها من الظهور على الشاشة لمدة عام.