أبرز لقطات الحلقة الأولى من برنامج "The Voice Senior"..نجوى كرم تلتقي جار طفولتها بعد 30 عام

The Voice Senior ذا فويس سينيور انطلق اليوم بعرض الحلقة الأولى منه على قنوات mbc، وشهدت الحلقة الأولى من البرنامج منافسة قوية بين لجنة التدريب نجوى كرم وسميرة سعيد وهاني شاكر وملحم زين في اختيار المواهب وضمها إلى فرقهم.

سميرة سعيد تخطف الأنظار ونجوى كرم في موقف مؤثر

وبدأت الحلقة الأولى من برنامج The Voice Senior بلوحة غنائية استعراضية من نجوم البرنامج هاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين ونجوى كرم، وقدموا معاً أغنية "التوبة" للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وحظي العرض بتفاعل كبير من قبل الجمهور بسبب الافتتاح غير المتوقع للبرنامج بالإضافة إلى الانسجام الكبير بينهم في أداء الأغنية والتي أهدوها إلى المتسابقين والمواهب الكبيرة.

افتتاح برنامج "ذا فويس سينيو" على أنغام عبد الحليم حافظ

وقدم نجوم البرنامج العرض الافتتاحي بإطلالة مختلفة عن إطلالتهم في حلقات مرحلة "الصوت وبس"، والتي انطلقت الليلة بمشاركة عدة مواهب متميزة، ومنها يوسف باجير الذي انضم إلى فريق سميرة سعيد، بجانب المتسابقة سعاد حسن، وكذلك المتسابق عبده باغي والذي انضم إلى فريق ملحم زين.

نجوى كرم تتعرف على صديق طفولتها بعد 30 عام

ومن اللحظات المميزة والمؤثرة في الحلقة الأولى من برنامج "ذا فويس سينيور"، دوت الخليج المفاجأة التي كشف عنها المتسابق فيصل الحلاق، والذي التف له المدربين الأربعة لاختياره، قبل ان يحكي علاقته بنجوى كرم منذ 30 عام عندما كان يسكن بجوارها ويغني معها في مرحلة الطفولة، وتذكرته نجوى كرم وصعدت إلى المسرح لتحيته في لحظة مؤثرة.

وتفاعلت نجوى كرم مع أجواء وأحداث الحلقة على حسابها بتويتر مع الجمهور، ونشرت عدة صور لإطلالاتها في الحلقة والتي خطفت الأنظار بجانب إطلالة سميرة سعيد أيضاً، وتبادلت الأخيرة الإشادات مع زميلها بالبرنامج ملحم زين، بعد نشره تغريدة قال بها:" كان شرف كون معكم بـ MBC TheVoice Senior.. البرنامج اللي حقق أحلام كثير من الناس و ألهم الملايين بالوطن العربي انه الأمل و الطموح مطلوب في الحياة...دائما".

وردت سميرة سعيد قائلة:" ملحم انا سعدت بلقائي ييك.. بالإضافة الى موهبتك الكبيرة.. اكتشفت فيك صفات رائعة أهمها الشهامة والكرم وصفات لا توجد إلا عند ابن البلد..".