أول تعليق من الفنان سامح الصريطي بعد خضوعه لجراحة عاجلة في القلب..بالصور

الفنان سامح الصريطي أقلق الجمهور في الفترة الأخيرة بعد نقله للمستشفى بسبب إصابته بجلطة في القلب، وأجرائه عملية جراحية عاجلة، قبل ان يطمئن الجمهور على حالته الصحية في أول تعليق له.

إصابة سامح الصريطي بجلطة ويطمئن الجمهور

ونشر الفنان سامح الصريطي تدوينة على حسابه بفيسبوك طمأن بها الجمهور على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب بسبب إصابته بجلطة في الشريان التاجي مما استدعى خضوعه لقسطرة بالقلب، وقال في تعليقه الأول بعد خروجه من المستشفى:" خرجت من هذه المحنة مدينا لكم.. كنت على حافة الحياة فأمهلني الله العمر لأرى كل هذا الحب الذي غمرتمونى به وهذه المشاعر الصادقة الدافئة التى احاطتنى واشعرتنى بمتعة الحياة بينكم.. احسست دعواتكم تجرى فى عروقى وتدفع الدم ليجدد الخلايا والأيام".

رسالة مؤثرة من سامح الصريطي بعد خضوعه لجراحة عاجلة

ووجه سامح الصريطي الشكر للأطباء في المستشفى لرعايتهم حالته الصحية، وتابع في رسالته المؤثرة على فيسبوك:"خرجت من هذه المحنة وقد ازددت قربا من زملائي الفنانين وعلى رأسهم الدكتور اشرف زكى الذي لم ينقطع اتصاله المتواصل للاطمئنان والقيام بدوره النقابي على أكمل وجه، خرجت من هذه المحنة وقد استعدت أصدقاء وزملاء فى جميع المراحل الدراسية قد فصلنى عنهم الزمن والتاريخ ليعرضوا خدماتهم بإصرار وإلحاح.. فيروون ما بقى من عمرنا شجرة المحبة والإخلاص والوفاء التى تظلنا.

واختتم سامح الصريطي رسالته قائلاً:" خرجت من هذه المحنة بأصدقاء جدد لا يظهر معدنهم إلا فى المحن وأصدقاء قدامى جددوا العهد بمواقفهم النبيلة الراقية وأصدقاء حاليين ازدادوا التصاقا وأصبحنا جميعا فى قلب واحد ينبض بالحب والتكاتف والإيثار.. أحبكم كثيرا ولكنى خرجت من هذه المحنة أحبكم أكثر".

أعمال الفنان سامح الصريطي

وقدم الفنان سامح الصريطي عدة أعمال في 2020 وكانت آخرها في مسلسل "جمع سالم" في رمضان الماضي، بالإضافة إلى أدواره في مسلسلات "حب عمري" و "طاقة حب" هذا العام، وكانت آخر أعماله في السينما في فيلم "لما بنتولد" العام الماضي.