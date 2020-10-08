نجوم الفن في ضيافة سيرة حب للاحتفاء بذكرى ميلاد بليغ حمدي

تابع النجم السوري فراس ابراهيم والنجمة الليبية وديان ونخبة من الصحفيين والإعلاميين بينهم الكاتبة الصحفية شيماء خضر والإعلامي أحمد الحداد رائعة العرض الغنائي الاستعراضي "سيرة حب" على خشبة مسرح البالون بالعجوزة حيث التقطت مجموعة من الصور التذكاريه من كواليس العرض الذي يقدم للموسم الثالث بنجاح.

ويأتي ذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وأُحيي البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج د.عادل عبده ذكرى ميلاد الموسيقار الراحل ابن النيل بليغ حمدي في الأوبريت الغنائي الاستعراضي "سيرة حب" على خشبة مسرح البالون.

بليغ حمدي ولد في ٧ اكتوبر ١٩٣١م في القاهرة وشهرته الفنيه ابن النيل ، بلبل ، ملك الموسيقى ، ويحل ذكرى وفاته فى ١٢ من سبتمبر ١٩٩٣م عن عمر يناهز ٦١ عام ، فتعاون الموسيقار الكبير مع عظماء زمن الفن الجميل محمد عبد الوهاب ، ام كلثوم ، عبد الحليم حافظ ، عبد الرحمن الابنودي ، النقشبندي ، محمد رشدي ، وردة ، ميادة الحناوى ، شادية ، نجاة ، صباح وغيرهم الكثير .

تسرد "سيرة حب" حياة بليغ حمدي مع عمالقة الفن وتضعه امام محكمة الفن بعد رحيله عن مصر عقب اتهامه بحادث وقع في منزله، الذي يعتبر بمثابة ملتقى أهل الفن الكبار منهم والصغار ، وتمت تبرئة بليغ لاحقًا من هذه القضية.

سيرة حب بطولة النجم إيهاب فهمي (بليغ حمدى) ، والمطربة رحاب مطاوع ، والفنان مجدي صبحي ،والفنان احمد الدمرداش ،الفنان شيكو ،الفنانة نهلة خليل ،والفنان ناصر عبد الحفيظ ، الفنان احمد الشريف، الفنان هاني عبد الهادي ،الفنان شريف عواد ،المطرب تامر سعيد ،المطرب عماد عبد المجيد ، الفنانة رشا سامي العدل ، المطربة هبة محمد ،المطرب عمرو أصلان ،الفنان سيد عبد الرحمن ،والفنانة سناء يسرى ، الفنان حمدي حنفي ، قيادة الاوركسترا وتوزيع موسيقى للمايسترو محمد أبو اليزيد.

سيرة حب من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة الفنان صلاح لبيب تصميم ديكور وأزياء محمد الغرباوى تصميم إضاءة شريف البرعى خبير تجميل إسلام عفيفي ، منسق عام المؤتمرات والمهرجانات إيهاب فاروق ويساعد في الإخراج إيمان مصطفي ، محمد عباده ، سعاد الجوكر ، محمود سمير ، عامرعلم الدين ، فريق عمل شاشة العرض ، احمد مصطفي ، محمد ناصر ،شريف عباس خدع مسرحية إيهاب جمعة تدريب بالية حسام التابعي منسق فني محمود كربل التأليف للكاتب أيمن الحكيم تصميم الاستعراضات والإخراج للدكتور عادل عبده.