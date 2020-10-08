في الذكرى الأولى لرحيله.. السبب الحقيقي وراء وفاة طلعت زكريا

تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان طلعت زكريا، الذي برع فى تقديم العديد من الأعمال الكوميدية، حيث استطاع أن يرسم البسمة على وجه الجمهور.

وانتشر عدد من الشائعات التي تحدثت عن أسباب الوفاة، ما بين قائل إنها جلطة في القلب، وما بين مدعٍ بأنها سكتة دماغية، خاصة أن الموت حدث بشكل سريع ومفاجئ. وكانت أسرة الفنان الراحل طلعت زكريا رفضت الحديث عن تفاصيل المرض قبل الوفاة، مكتفية بطلب الدعاء لـ طلعت زكريا من جمهوره بعد دخوله في حالة حرجة. لكن عمر، ابن طلعت زكريا، كشف بعد الوفاة أن التهابا رئويا حادا أودى بحياة والده بعد حجزه في المستشفى 4 أيام في غرفة العناية المركزة.

وكان فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" هي المحطة الأخيرة لطلعت زكريا، من المقرر عرض فيلم موسم نصف العام الجديد.

يقوم بدور فيلم شخصية "حليمو" مؤجر الشمسيات والكراسى على الشواطئ بالإسكندرية، فالفيلم كل أحداثه تدور فى مدينة الإسكندرية.

وشارك فى بطولته الفنانة ريم البارودى، ونيرمين ماهر، وبيومى فؤاد، والراقصة دينا، وكريم أبو زيد، ورامى غيط، وخالد حمزاوى، ونور الكاديكى، وعمر، وإيمى طلعت زكريا، وطاهر بدر، ومن تأليف محمد سعيد.