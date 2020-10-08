فى عيد ميلاد شيرين عبد الوهاب.. العمر الحقيقي وعدد زيجاتها

تزوجت شيرين عبد الوهاب ثلاث مرات الأولى كانت من الموزع الموسيقي مدحت خميس وتمت بعد شهرة شيرين بسنوات قليلة، ولم ينتج عن الزيجة أطفال كما أنها لم تستمر كثيرًا.
وتحدثت شيرين عن خميس مرات قليلة منها تصريحها الشهير في أحد برامج الإعلامي نيشان، وقالت إنها تزوجته لكي تتخلص من الزن الذي فرضه عليها وأن الزيجة كانت محكوم عليها بالفشل من البداية واستمرت لأنه كان دائمًا ما كان يهدد بالانتحار لو انفصلا عن بعضهما البعض.
أما الحب الأبرز في حياة شيرين فكانت فى زيجتها الثانية من الموزع الموسيقي أيضًا محمد مصطفى، وكانت شيرين هي التي طلبت الزواج منه وتمت الزيجة وأنجبا طفلتين وثم دأب الخلاف بينهم وانفصلا، وكانت تريد العودة له مرة اخرى وتوسط الفنان محمد هنيدي للصلح إلا أن هزيمة نادي الزمالك يومها كانت السبب في عدم إكمال التصالح.
كشفت شيرين في لقائها مع وفاء الكيلاني ببرنامج "تخاريف" أنها هي التي طلبت من حسام حبيب الزواج، خلال جلسة جمعتهما سويًا ورد عليها حسام بأنه كان سيطلب منها ذلك الأمر لولا أنها سبقته، وأشارت إلى أنها تتمنى الإنجاب من حسام.
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