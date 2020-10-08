أخلاق قدوة.. يوسف الشريف يشيد بإنقاذ محمد صلاح مسنا في شوارع إنجلترا من أيدي متنمرين

أشاد الفنان يوسف الشريف بموقف محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الإنساني بعد إنقاذه مسنا من مجموعة من المتنمرين وإعطائه 100 ‪ جنيه إسترليني



وكتب يوسف الشريف عبر "تويتر" قائلا: "‏هو ده اللي يتقال عليه نجم بجد.. أخلاق قدوة..‎#فخر_العرب ‎#صلاح".

وأنقذ الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، أحد الأشخاص المشردين في إحدى محطات الوقود، عقب مباراة ليفربول وأرسنال بالبريميرليج.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن محمد صلاح، أنقذ مشردا من مضايقات مجموعة من المتنمرين، يدعى ديفيد كريج.

وصرح ديفيد للصحيفة البريطانية قائلًا: "تعرضت لمضايقات وسخرية من بعض الفتيان، لأنني طلبت المساعدة منهم"، وذلك قبل أن يلاحظ محمد صلاح الواقعة ويخبرهم بأن يمكن أن ينتهي الحال بهم في مثل ذات الموقف.

وأضاف كريج، أن صلاح ذهب لماكينة الصراف الآلي، ومنحه 100 جنيه إسترليني، بعد أن تعاطف معه.

وأتم: "محمد صلاح كان رائعًا مثلما هو رائع مع ليفربول في أرض الملعب، يا له من أسطورة مكتملة".

وحصد محمد صلاح أولى جوائز الموسم الجديد من ناديه، حيث أعلن حساب ليفربول، أن هدف "مو" الثاني في ليدز يونايتد في الجولة الأولى بـ الدوري الإنجليزي، والذي جاء من قذيفة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية الضيقة لحارس مرمى ليدز يونايتد، فاز بجائزة هدف الشهر.

وتألق محمد صلاح في هذه المباراة، حيث قاد ليفربول بالفوز على ليدز بنتيجة 4 - 3، بتسجيله " هاتريك".