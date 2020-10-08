أخبار الفن.. فصل جديد فى أزمة محمد الشرنوبى وسارة الطباخ.. عمر واسم روبى الحقيقى وعدد زيجاتها

نشر موقع "دوت الخليج" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان طلعت زكريا، الذي برع فى تقديم العديد من الأعمال الكوميدية، حيث استطاع أن يرسم البسمة على وجه الجمهور.



حفظ جهاز الرقابة على المصنفات الفنية برئاسة خالد عبد الجليل، الشكوى التي قدمتها المنتجة سارة الطباخ، ضد المطرب محمد الشرنوبى، والتى قدمت لوقف التعامل معه، بسبب إخلاله بالتعاقد معها.

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان أحمد مظهر الـ 103، والذى لُقب بـ فارس السينما المصرية وقدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

تحتفل اليوم الفنانة روبى بعيد ميلادها الـ 39، والتي استطاعت أن تقدم عددا من الأعمال الفنية والغنائية حققت بها نجاحا كبيرا ولاقت إعجاب الجمهور.



تحتفل الفنانة ميادة الحناوي بعيد ميلادها الـ 61 التي قدمت عددا من الأعمال الغنائية التي تظل محفورة فى وجدان المواطن العربي.