بعد واقعة إنقاذه لمشرد بليفربول.. مواقف إنسانية جعلت الصحافة العالمية تصف محمد صلاح بـ"البطل الحقيقي"

محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي تصدر عناوين الصحف الإنجليزية ومواقع التواصل في الساعات الأخيرة بعد تسريب قصة مساعدته لمشرد إنجليزي وإنقاذه من واقعة تنمر وإساءة بالشارع أثناء تواجده في محطة وقود.

محمد صلاح ينقذ مشرد إنجليزي من التنمر ويلقى الإعجاب

وتصدر محمد صلاح مواقع التواصل والصحف العالمية منذ الأمس، وذلك بعد الكشف عن موقفه الإنساني مع أحد المشردين في مدينة ليفربول عقب مباراة فريقه مع نادي أرسنال نهاية الشهر الماضي، وكشفت صحيفة "ذا صن" عن تفاصيل الواقعة نقلاً عن صاحب الواقعة والذي وقال إنه يتواجد في الشارع منذ سنوات بلا مأوى، وتلقى إساءة وسخرية من مجموعة من الشباب في محطة وقود كان يتواجد بها.

محمد صلاح يتصدر مواقع التواصل بسبب موقف إنساني

وقال "ديفيد كريج" صاحب الواقعة، إنه فوجيء بمحمد صلاح يتدخل لإنقاذه من هؤلاء بعدما سمع مضايقاتهم له، وأضاف إنه اعتقد إنه في حالة هلوسة لعدم تصديقه أنه بالفعل محمد صلاح نجم نادي ليفربول، وقال كريج إن صلاح وجه لوماً وتحذيراً للمتنمرين وذكرهم إنهم قد يصبحون في ذلك الموقف في يوماً ماً، وذهب بعدها صلاح إلى ماكينة صرف الأموال لإحضار 100 جنيه استرليني إلى كريج بعد إبعاد المتنمرين عنه.

والتقطت الكاميرات صوراً لصلاح في محطة الوقود أثناء حديثه ومساعدته للمشرد بعد واقعة التنمر، ووصف ديفيد كريج صلاح بانه بطل حقيقي ويريد أن يشكره، وانهالت التعليقات والإشادات على موقف صلاح والذي جعل عدد من نجوم الكرة والصحف الإنجليزية تشيد به وتصفه بالبطل الحقيقي وبالشخص الرائع داخل الملعب وخارجه.

مواقف إنسانية عديدة لمحمد صلاح

ولا يعتبر موقف صلاح مع المشرد الإنجليزي الأول من نوعه لصلاح في مدينة ليفربول، إذ تلقى إشادات أيضاً في الأسابيع الأخيرة بعدما وجه تحية بعد إحدى أهدافه إلى زميله بالمنتخب المصري مؤمن زكريا، وذلك لتوجيه الدعم المعنوي له في أزمة مرضه النادر والذي تسبب في إبعاده عن الملاعب.

وتلقى محمد صلاح إشادات في الموسم الماضي بعدما تدخل لإنقاذ طفل اصطدم بإحدى أعمدة الإنارة لمحاولته اللحاق به في الشارع، ومن قبلها تبرعه بأجهزة وأموال لمواجهة فيروس كورونا في قريته بمصر، بالإضافة إلى زيارته ودعمه لعدد من الأطفال من الحالات الإنسانية حول العالم وآخرها مشاركته في حملة لدعم حق اللاجئين بالتعلم والالتحاق بالمدارس في أفريقيا وغيرها من المواقف التي تصدر بسببها الصحف العالمية بجانب إنجازاته الكروية.