أول تعليق من هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بعد زواجهما ويحتفلان بجلسة تصوير رومانسية

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح واصلا احتفالهما بزواجهما منذ الأمس، ونشرا أول تعليق لهما على صفحاتهما بمواقع التواصل، بالإضافة إلى جلسة تصوير رومانسية من حفل الزفاف.

جلسة تصوير رومانسية لهنادي مهنا وأحمد خالد صالح

ونشر الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا الصور الرسمية من حفل زواجهما أمس، ونشرا أول تعليق على مواقع التواصل بعد عقد قرانهما، وقالاً تعليقاً على جلسة تصوير عقد القران:" تمت بحمد الله والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. اللهم بارك لنا و بارك علينا و اجمع بيننا في خير".

وانهالت التعليقات من زملاء هنادي مهنا وأحمد خالد صالح لتهنئتهما على انستقرام، وأبرزهم مي كساب ومي نور الشريف وآيتن عامر وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وغيرهم، وعلقت الفنانة جومانة مراد قائلة:" حبيبتي ألف ألف مبروك ربنا يهنيكم ويسعدكم ويرزقكم الذرية الصالحة ان شاء الله"، وعلقت الفنانة كارمن سليمان:" ألف مبروك يا حبيبتي زي القمر ما شاء الله ربنا يحميكوا ويخليكوا لبعض يا رب".

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يتصدران التريند

وتصدر أحمد خالد صالح وهنادي مهنا مواقع التواصل ومؤشرات البحث منذ الأمس بعد تداول الصور الأولى من حفل زفافهما، إلى نشر جلسة تصوير من حفل عقد قرانهما، وخطفا الأنظار بسبب رومانسيتهما، بالإضافة إلى حفل الزواج الذي تم في أجواء عائلية بسيطة، وحضره عدد من النجوم مثل يسرا وبوسي وريم سامي ومحمد جمعة ومحمد الشرنوبي وغيرهم.

وتفاعل الجمهور مع رومانسية هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في حفل عقد قرانهما، بالإضافة إلى إطلالتهما البسيطة، وكذلك بسبب بعض اللقطات المؤثرة في الحفل كبكاء الموسيقار هنادي مهنا أثناء مراسم عقد قران ابنته، ولم يحسم الثنائي حقيقة استعدادهما لإقامة حفل زفاف كبير بحضور نجوم الفن بعد حفل عقد القران البسيط.

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يحتفلان بزفافهما

ويحظى الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا باهتمام كبير من الجمهور منذ إعلان ارتباطهما وخطبتهما في ديسمبر العام الماضي، وذلك بعد أن شاركا معاً في مسلسل "زلزال" مع محمد رمضان، وكررا تعاونهما مجدداً في مسلسل "الفتوة" في رمضان الماضي مع الفنان ياسر جلال، ونالت مشاركتهما اهتمام الجمهور أيضاً بسبب ثنائيتهما الرومانسية في المسلسل.