و جاءت التعليقات علي الصورة كالتالي :
-ربنا يخليكوا لبعض
-شكلكوا قمراات
- بنحبكوااا اوي
يعرض الان لحازم ايهاب مسلسل "حكايات بنات" بطولة ميرنا نور الدين، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هاني، ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف.
وكان الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، بدأ تصويره منذ شهرين ماضيين بعد أن توقف فريق العمل بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد من فيروس كورونا المستجد.
يُذكر أنَّ مسلسل حكايات بنات، هو مسلسل عربي عرض أول مرة عام 2012، من نوع الدراما الاجتماعية النسائية، اعتمدت على مجموعة كبيرة من الفنانات هن صبا مبارك – حورية فرغلي – إنجي المقدم – ريهام أيمن – ريهام أيمن – ندى موسى" بجانب مجموعة كبيرة من الممثلين منهم تميم عبده وكريم فهمي وأحمد صلاح حسني ونادر فؤاد وسامي الشيخ.
إذ تناول العمل حياة أربع فتيات، ملقيًا الضوء على علاقتهن بأهاليهن وحياتهم الخاصة وأحلامهن وطموحاتهن، أربع من الصديقات أحلام (صبا مبارك)، ومريم (ريهام أمين) كامليا (حورية فرغلي) وسلمى (دينا الشريبني) تجمعهم مجموعة من الصفات، ليبدأ الجزء الرابع بتغير جميع بطلاته لتكون ميرنا نور الدين، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، وأسماء جلال ويحققا نجاحًا وعودة قوية للمسلسل بعد توقف سنوات وتحقيقه نجاحات كبيرة أثناء عرض الأجزاء الأولى من المسلسل
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حازم إيهاب يوجه رسالة رومانسية إلي خطيبته عبر انستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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