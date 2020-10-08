بدون مكياج.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بجمالها الطبيعي

و لم تتكلف كارولين بوضع المكياج و اعتمدت علي جمال بشرتها.
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وكانت قد انضمت الفنانة كارولين عزمي، إلى فريق مسلسل "الحرامي" بطولة الفنانة رانيا يوسف وبيومي فؤاد وتجسد كارولين ضمن الأحداث نجلة رانيا يوسف وبيومي فؤاد.
وينتمى العمل لنوعية السيت كوم مكون من 10 حلقات، ويخرجه محمد سلامة ويشارك في بطولته بيومى فؤاد ورانيا يوسف وكارولين عزمى وعدد من الفنانين الشباب، للعرض على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت وكل حلقة تصل مدتها إلى 10 دقائق.
يذكر أن آخر أعمال كارولين مسلسل "ونحب تانى ليه" رمضان 2020.
مسلسل ونحب تانى ليه بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.
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