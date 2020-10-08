تارا عماد تتألق بـ ستايل ملفت وراء الكواليس.. شاهد

شاركت الفنانة تارا عماد مجموعة صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت "تارا" خلف الكواليس بأكثر من ستايل مختلف ،كما تميزت طلاتها بمكياج عصرى ملفت خطف أنظار متابعيها.

وقد ذكرت الفنانة تارا عماد فى تصريحات لـ "دوت الخليج" أن كواليس مسرحية علاء الدين للفنان أحمد عز، كانت لذيذة، لافتة إلى أنها كانت مُتخوفة من العرض لانها عملها الأول على المسرح، ولكن ما وجدته فى الكواليس جعلها تطمئن.

كما كشفت عن نصائح المخرج مجدي الهواري لها، وقالت إنه كان ينصحها دائما بالتحرك على المسرح لإظهار تفاصيل الشخصية أكثر، لافتة إلى أنها تجرأت أكثر بعد عرض المسرحية أكثر من مرة، وبدأت فى تطوير تفاصيل الشخصية التى تجسدها.

مسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين)، ومحمد ثروت(الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، وإسلام ابراهيم (قفة)، ومحمد جمعة (فرعون).