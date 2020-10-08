بعد مرور 6 أسابيع على الولادة.. كاتي بيري تعود إلى أمريكان آيدول

بدأت النجمة الأمريكية كاتي بيري العودة إلى حياتها الفنية بعد مرور 6 أسابيع على وضعها لابنتها الأولى من خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم.

وعادت كاتي بيري من جديد إلى صفوف لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "امريكان آيدول"، بحسب ما ذكرت مجلة "بيبول" الأمريكية.



ونفى موقع gossip cop التقارير الصحفية التي تحدثت عن تخطيط النجمة العالمية كاتي بيري في وقت سابق لإقامة حفل زفافها على خطيبها الممثل البريطاني أورلاندو بلوم قبل وباء كورونا.



وقال الموقع المتخصص في رصد شائعات نجوم هوليوود، إن هناك تقارير صحفية أشارت إلى أن كاتي بيري كانت تخطط لإقامة حفل زفافها في مصر، مستندة إلى زياتها إلى مصر في شهر نوفمبر الماضي التي طلت من خلالها على الأهرامات وواحة سيوة.



وقال مصدر إن أورلاندو بلوم وكاتي بيري سيعيشان في بريطانيا من أجل نشأة طفلتهما، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية رغم أن كاتي بيري وضعت مولودتها في ولاية كالفورنيا الأمريكية.

وبهذا ستحصل Daisy Dove ابنة كاتي بيري الوحيدة والابنة الثانية لأورلاندو بلوم على الجنسية الأمريكية نسبة إلى مكان ولادتها والجنسية البريطانية عن والدها.