طرح تريلر فيلم News of the world لـ توم هانكس.. فيديو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم News Of The World للنجم العالمي توم هانكس منذ ساعات عبر موقع يويتوب.

ويجسد توم هانكس في الفيلم شخصية محارب متقاعد شارك في الحرب العالمية الثانية يدعى جيفير سون الذي يتولى مهمة إعادة طفلة تم اختطافها.

ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض العالمية والامريكية يوم 20 ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن عرض للنجم العالمي توم هانكس، مؤخرا "Greyhound" على إحدى المنصات الإلكترونية.

وقد أوضح "توم" موقفه من مستقبل تلك المنصات والانتقال إليها بدلا من السينمات، مشددا على أنه ليس هناك بديل عن الذهاب إلى السينما، قائلا: "إن تحضر برفقة 12 ألف شخصا آخرين لمشاهدة فيلم كهذا، صنع أساسا لصالة سينما، سيبدو مذهلا على شاشة كبيرة وسماعات جيدة".

تابع: "لكن الواقع أن هذا غير متوفر الآن، لذا لجأنا لثاني أفضل شيء ألا وهو Appla tv، صحيح إنه ستبدو الأمور مختلفة، ولن تصبح كما لو كانت في السينما، حتى لو شاهدتها على حاسب محمول Apple مع سماعات جيدة، ستظل تحظى بتجربة غامرة في السينما".

أضاف هانكس أن فيروس كورونا أخذ مساره في صنع التاريخ، لكن مهما كان هذا التاريخ، ستعود صالات السينما وستكون موجودة مرة أخرى، مضيفا: "آمل أن تكون كما في السابق بأنك تستطيع مشاهدة أي فيلم تريده، وليس فقط الأفلام الضخمة بل أيضا الصغيرة التي يتم عرضها في أي مكان".