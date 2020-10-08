نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة لـ بيروت.. اليوم

تستعد الفنانة نانسي عجرم، لطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "بيروت" اليوم، الخميس، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

كانت نانسي عجرم قالت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تويتر": "لكل عشاق بيروت الكتار وكل شخص مآمن إنو بيروت ما بتموت.. اسمعوا غنيتي الجديدة ٧ مساءً بتوقيت لبنان على كل المواقع الموسيقية #بيروت".

كما قالت في تغريدة أخرى: "إِنَّ كَونًا لَيسَ لُبنَانُ فِيهِ.. سَوفَ يَبقَى عَدَمًا أَو مُستَحِيلاَ.. #بيروت".

يذكر أن النجمة نانسى عجرم، قررت إعادة بث حفلها، الذي أقيم عبر تطبيق تيك توك، منذ عدة أيام، ولكن هذه المرة على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" حتى يتمكن من لم يتابعه، من مشاهدته مرة أخرى.

وكانت نانسى عجرم انتهت من تسجيل أغنيتن جديدتين باللهجة اللبنانية فى ألبومها الجديد، الأولى بعنوان "بدى حدا حبوا"، والثانية "أول أيامه"، من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى، وتوزيع الموسيقى هادي شرارة.

وهنأت نانسي عجرم، السعوديين بالذكرى الـ 90 باليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.

وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل سنة والمملكة العربية السعودية والشعب السعودي بخير وأمان.. اشتقتلكن، وان شاء الله نتقابل بوقت قريب".