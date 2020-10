احتفاء بمواهب "the Voice SENIOR"..والمتسابقون لم يقتنعوا بالانضمام لفريق هاني شاكر!

بعد 8 سنوات على انطلاق "The Voice" الذي جال في مختلف الدول العربية ليكتشف أحلى الأصوات، وما يقارب خمس سنوات على "The Voice Kids"، الذي كشف أحلى أصوات اليافعين في العالم العربي، حان موعد الصيغة الثالثة من البرنامج من خلال "the Voice SENIOR ليتوّج المسيرة، بتسليط الضوء على مواهب ذهبية مخضرمة فوق سن الستين، وتحت إشراف ومواكبة لجنة من أربعة نجوم- مدربين تجمع هاني شاكر، سميرة سعيد، نجوى كرم ومحلم زين، والذي يعرض على "MBC مصر"، وذلك بحسب البيان الذي أصدرته حول البرنامج الذي انطلق أمس.

وفي الحلقة الأولى، أطربت المواهب جمهوراً عريضاً ومشاهدين انتظروا بفارغ الصبر أصواتاً ذهبية تعيدهم إلى زمن الفن الجميل، ولم يخب ظنهم إذ أثبتوا أن الموهبة لا يحدّها الزّمن. وكما في بقية نُسخ البرنامج، لن تكون مهمّة المدربين سهلة، خصوصاً مع تقدم الحلقات والمراحل، إذ يقع على عاتقهم اختيار أربعة أصوات لتأليف كلّ فريق، لتتوج في نهاية المطاف موهبة واحدة.

وقد انطلق البرنامج مع مرحلة "الصوت وبس"، وتقاسم تقديمه ياسر السقاف وأنابيلا هلال. وقد ضمت سميرة في نهاية الحلقة موهبتين هما يوسف باجبير (السعودية)، وسعاد حسن (المغرب)، بينما بدا فيصل الحلاق (سوريا) متحمساً للانضمام إلى فريق نجوى، فيما اختار عبدو ياغي (لبنان) الانضمام إلى فريق ملحم، في وقت لم يتمكن هاني شاكر من إقناع أي موهبة للانضمام إلى فريقه.

أوبريت مميز للمدربين الأربعة

انطلقت الحلقة بأغنية "أنا كل ما أقول التوبة" للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ، أداها المدربون الأربعة نجوى كرم، ملحم زين، سميرة سعيد وهاني شاكر على المسرح، قبل أن يعلن ياسر السقاف وأنابيلا هلال انطلاق الاحتفال بالأصوات الذهبية المميزة، مع فيصل الحلاق من سوريا الذي روى ذكريات أيام الشباب في قرية نجوى كرم، وغنى "كرمال النسيان" للموسيقار ملحم بركات، ليحصل على لفة رباعية، ويختار الانضمام إلى فريق نجوى.

ولم يسعف الحظ داني حاتم من لبنان أن تلف لها الكراسي، لكنها اعتبرت أنها بمجرد وقوفها على هذا المسرح حققت حلم والدها، ودعى المدربون اثنين من أبنائها للانضمام إلى المسرح، وقد شارك أحدهما في الصيغة الفرنسية من البرنامج، ليغنوا مقطعاً من أغنية "Les yeux de la Mama".

وأطلّت سعاد حسن من المغرب لتؤدي أغنية "أروح لمين" لكوكب الشرق أم كلثوم، وحصلت بدورها على لفة رباعية، واختارت الانضمام إلى فريق سميرة. وكشفت حسن أن لها تجارب ولقاءات مع اثنين من المدربين، فقد احتفلت منذ بضع سنوات بميلاد الفنانة سميرة سعيد حيث غنت لها في ذلك اليوم، كما تشاركت على المسرح الغناء مع ملحم زين في إحدى الحفلات في المغرب.

واختار يوسف باجبير من المملكة العربية السعودية أن يعزف على العود ويغني في وقت واحد، حيث أدى أغنية "ردي سلامي" لفنان العرب محمد عبده. وقد استدار له هاني شاكر وسميرة سعيد، واختار الانضمام إلى فريق سميرة.

تاريخ حافل لمواهب البرنامج

أما آخر المواهب الاستثنائية في الحلقة، فكانت عبدو ياغي من لبنان، وهو فنان معروف صاحب عشرات الأغنيات الناجحة في مسيرته الفنية، حصل في بداياته في السبعينيات على الميدالية الذهبية في برنامج لاكتشاف المواهب، وليقرّر المشاركة بعد كل هذه السنوات إعادة التجربة والمشاركة في برنامج للمواهب المخضرمة، وليغني موالاً وأغنية "يا صلاة الزين" للراحل زكريا أحمد. وقد حصل ياغي على لفة رباعية، واختار الانضمام إلى فريق ملحم. كما انضمت ابنته بريجيت ياغي إلى المسرح لتغني مقطعاً من أغنية "خطت قدمكن" للسيدة فيروز.

يُعرض "the Voice SENIOR" على "MBC مصر"، كل أربعاء في تمام الساعة 8:30 مساءً، وعرضت هذه الحلقة الأربعاء 7 أكتوبر 2020 الساعة 8:30 مساءً، بتوقيت القاهرة.