خاص: موعد عرض فيلم "صابر وراضي" لأحمد آدم ورزان مغربي

"صابر وراضي" من الأفلام الجديدة المنتظر عرضها خلال الفترة القادمة للفنان المصري أحمد آدم، ويشاركه في بطولته الفنانة اللبنانية رزان مغربي، التي باتت إحدى بطلات الفيلم بعدما أعلنت الفنانة سمية الخشاب انسحابها من العمل.

3 أيام تفصل صناع فيلم "صابر وراضي" على الانتهاء من تصويره

"صابر وراضي" كشف مصدر مقرب من صناعه في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن بعض التفاصيل الخاصة بتصوير الفيلم والوقت المتبقى له حتى يتم الإعلان بشكل نهائي عن الانتهاء من تصويره الذي بدأ خلال الشهور الماصية بعد فترة من التأجيل نتيجة أزمة فيروس كورونا، المصدر أكد أن الفيلم اقترب بالفعل صناعه من الانتهاء منه ولم يتبق سوى أيام قليلة فقال: "لم يتبق من تصوير فيلم (صابر وراضي) إلا 3 أيام تصوير فقط، وبعدها سوف يتم الإعلان عن الانتهاء من كامل العمل، الذي بدأ تصويره منذ فترة، ويسير صناعه بخطوات منتظمة من أجل الانتهاء من هذه الأيام الثلاثة المتبقية".

موعد عرض فيلم "صابر وراضي" لأحمد آدم

"صابر وراضي" قد أكد المصدر في تصريجاته أنه قد بدأ التجهيز لعرضه بالفعل حيث تم إعداد الصور الدعائية له فقال: "قد تم الانتهاء من إعداد الصور الدعائية للفيلم لكن حتى الآن لم يحدد موعد طرحها، بينما عرض الفيلم لا يزال لم يحسم أمره خصوصا مع الأوضاع الراهنة بسبب فيروس كورونا والتي تسببت في عدم استغلال جميع مقاعد قاعات السينما بشكل كامل، مما قد يجعل صناع العمل يفكرون في تأجيل عرضه إلى حين الانتهاء من هذه الأزمة أو التعجيل بطرحه ليسير على خطى باقي الأفلام التي تم طرحها خلال الشهور الماضية وحقق بعضها نجاحات".

انسحاب سمية الخشاب من بطولة فيلم "صابر وراضي"

سمية الخشاب كان من المقرر أن تشارك في بطولة فيلم "صابر وراضي" لكنها اعتذرت في اللحظات الأخيرة عن بطولته بسبب حالة القلق التي تعيشها بسبب أزمة فيروس كورونا، مما تسبب في ترشيح الفنانة رزان مغربي لتشارك في بطولة العمل الجديد، وقد تم الاتفاق معها على كافة التفاصيل الخاصة إلى أن وصلت إلى مصر حيث أن الفيلم قد بدأ تصوير جزء منه قبل قدوم الفنانة اللبنانية، ويشارك في فيلم "صابر وراضي" كل من الفنان أحمد آدم، ومحسن محيي الدين، ورزان مغربي، يسرا المسعودي، محمد مهران، سلوى عثمان، والعمل من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد.

أحمد آدم كان آخر الأعمال السينمائية التي شارك فيها فيلم "قرمط بيتمرمط" والذي عرض في عام 2019.