محمد سامي يشارك متابعيه صورة من لحظات التصوير

شارك المخرج محمد سامي صورة جديدة له و ذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

و ظهر محمد سامي في الصورة من كواليس التصوير و علق قائلا " المشاعر الإيجابية".



وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي :

-ربنا يوفقك

-الصوره حلووه اووي

- الشغل و لحظاته

وأخرج محمد سامي مؤخرا، مسلسل البرنس في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مع عدد من نجوم الفن.



المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.