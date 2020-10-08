مهندس قد الدنيا.. إدوارد يهنئ ابنه بعيد ميلاده عبر انستجرام

وعلق إدوارد على الصورة قائلا: " كل سنة وانت طيب يا حبيبي وعقبال مليون سنة واشوفك السنة دي متخرج مهندس قد الدنيا وتحقق كل اللي نفسك فيه يا حتة مني ❤️".
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ودارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
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