ليلي علوى تنشر فيديو لتوعية سيدات مصر ضد مرض سرطان الثدى

نشرت النجمة ليلي علوى فيديو جديد من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام حرصًا منها على توعية السيدات بخطر الإصابة بسرطان الثدى .

وكتبت علوى على الفيديو الخاص بها معلقة :

"شهر اكتوبر من كل سنه هو شهر التوعية ضد مرض سرطان الثدى ..لازم نفضل فاكرين ان الكشف المبكر مهم وبيقصر رحلة العلاج وبيعجل الشفا ..وكمان لازم نفضل فاكرين ان صحتنا مهمة وان وجودنا مهم وان الوقاية خير من العلاج من كل قلبي بتمنى لما سيدات مصر السلامة ولكل المحاولات الشفاء العاجل "

وكان احدث ‏أعمال ليلى علوي ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة، وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.

يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن دراما رمضان العام الحالي202‪0 ‬

يذكر أن احدث أعمال النجمة ليلى علوي، فيلم "التاريخ السري لكوثر"، ولم يتحدد موعد طرحه في السينمات حتى الآن.

والفيلم بطولة ليلى علوي، زينة، ومحسن محيي الدين، وعبدالرحيم حسن، وأحمد حاتم، وفراس سعيد، وإيناس كامل، ومن تأليف وإخراج محمد أمين