إيمي طلعت زكريا: اشتقت لوالدي وهو في مكان أفضل

قالت الفنانة إيمي طلعت زكريا إنها سعيدة بتقديم أغنية "بنت أبوها"، فهي تحيي من خلالها الذكرى الأولى لوفاة والدها التي تحل في الثامن من أكتوبر الجاري.

وأكدت إيمي، في تصريح لـ"دوت الخليج"، أن الأغنية الجديدة تعبيرا عن حبها لوالده، خاصة أنها تشعر بحالة غريبة بعد وفاته، خاصة أنه مر على وفاته عام.

وأضافت: "اشتقت لوالدي وأشعر بأنه في مكان أفضل وأريد أن أوجه له رسالة: وحشتني أوي يا حبيبي".