روبي تحتفل مع جمهورها بعيد ميلادها

شاركت الفنانة "روبي" احتفالها بعيد ميلادها ونشرت صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وظهرت بـ فستان ذهبي وكان قد أثار هذا الفستان جدل وإعجاب العديد من متابعينها، وكتبت معلقة على صورتها: "happy birthday Ruby “

تحتفل اليوم الفنانة روبى بعيد ميلادها الـ 39، والتي استطاعت أن تقدم عددًا من الأعمال الفنية والغنائية حققت بها نجاحًا كبيرًا ولاقت إعجاب الجمهور.

نرصد معلومات عن الفنان روبى.

- اسمها الحقيقى رانيا حسين محمد توفيق، ودرست القانون فى جامعة بنى سويف.

- ظهرت للمرة الأولى من خلال دور صغير فى فيلم "فيلم ثقافى"، شاركت فى عدة مشاهد، وظهر اسمها فى التترات رانيا حسين.

- أول كليب لها كان "إنت عارف ليه" عام 2003، الذى أثار جدلًا واسعًا.

- شاركت فى فيلم "سكوت حنصور" من إخراج الراحل يوسف شاهين، الذى اختار لها اسمها الفنى "روبى".

- يعد كليب "ليه بيدارى كدة" انطلاقة شهرة روبى الحقيقى، وقد تعرضت للكثير من الانتقادات بسببه.

- أول بطولة سينمائية لها كان فيلم بعنوان "سبع ورقات كوتشينة".

- تزوجت "روبى" من مصرى يحمل الجنسية الأمريكية وانفصلت عنه، وبعد ذلك تزوجت من المخرج سامح عبدالعزيز وأنجبت طفلة، إلا أنها رفعت قضية خلع قبل مرور عامين على زواجهما.

- قدمت روبى ألبومين: "إبقى قابلنى" عام 2004، و"مشيت ورا إحساسى" عام 2007.

- شاركت فى 10 أفلام وهم: "فيلم ثقافى، سكوت حنصور، سبع ورقات كوتشينة، ليلة البيبى دول، الوعد، الشوق، الحفلة، الحرامى والعبيط، يوم مالوش لازمة، الكنز"، قدمت 3 مسلسلات: "بدون ذكر أسماء، سجن النسا، رمضان كريم".

- قام صباح عبيد نقيب الفنانين السوريين بإصدار قرار عام 2007 بمنع روبى من الغناء فى سوريا. وقال عبيد أن السبب هو الحد من "العرى والبذائة".