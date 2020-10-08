أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل "طبق الأصل"، من بطولة الفنان عباس النوري، الإعلان الأول للمسلسل الجديد تمهيدا لطرحه 12 أكتوبر الجاري.
المسلسل الجديد من بطولة ميلاد يوسف، ونور علي، وهبة نور، وفايز قزق، ومحمد خير الجراح، وترف التقي، وجلال شموط، ومحمد قنوع، وعهد ديب، ورشا إبراهيم، ومن كتابة سلام الكسيري، وإخراج علي محيي الدين.
المسلسل يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم من خلال قصة تقدم دراما مختلفة وجريئة، ومن المنتظر أن يحدث المسلسل ضجة في الشارع العربي لما للمسلسل من جرأة كبيرة، وتتلخص أحداث "طبق الأصل" في 10 حلقات فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق الإعلان الترويجي لمسلسل "طبق الأصل" قبل عرضه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.