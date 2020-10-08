دعوة 200 شخصية من صناع السينما العالمية.. مهرجان الجونة: ندعم صورة مصر أمام العالم

أعلنت عائلة ساويرس أن قرار إقامة مهرجان الجونة هذا العام يأتي لدعم صورة مصر أمام العالم، خاصة بعد إقامة مهرجان فينيسيا، لذلك كان من الضروري التأكيد على أن مصر لا تقل عن أى دولة عظمى تحظى بكل وسائل الرعاية الصحية.
وأضافت أنه على ضوء المتغیرات الخاصة بجائحة كوفید – 19، أكد فریق إدارة مهرجان الجونة على توفیره لأدوات السلامة والصحة الضروریة، بالشراكة مع وزارة الصحة المصریة، لضمان تجربة مهرجانیة مثمرة وآمنة في آن.
ولفتت إلى أن كل أعضاء الفریق سیلتزمون بمعاییر الصحة العالمیة المقررة بواسطة الهیئات الصحیة، في جمیع فعالیات المهرجان.
ومن المقرر أن یحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (بلازا المهرجان) فعالیات الهواء الطلق، وهي مجهزة لاستیعاب 1000 ضیف وستخصص لحفلي الافتتاح والختام إضافة إلى عروض الجالا.
ويعد الجونة السینمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسینما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بین الثقافات من خلال فن السینما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدولیین من أجل تعزیز روح التعاون والتبادل الثقافي، إضافة إلى ذلك، یلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السینمائیة الجدیدة، ویتحمس لیكون محفزا لتطویر السینما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السینمائیة.
وكان المهرجان أعلن عن موضوعه الرئيسي وملصق دورته الرابعة ويحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.
أما الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، فهي مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.
وتقوم الدورة الرابعة من عمر المهرجان على ساحل البحر الاحمر خلال أيام بعد تأجيلها من شهر سبتمبر الماضي بسبب جائحة كورونا.
ويستمر مهرجان الجونة السينمائي في دعم كل أنواع السينما العربية، والتأكيد على مهمته المتمثلة في إلقاء الضوء على تنوع صناعة السينما العربية في المنطقة والعالم.
وعلى مدار الثلاث سنوات السابقة، حول المشاركين في منصة الجونة السينمائية بمشاريعهم، إلى أفلام مميزة، فازت بالعديد من الجوائز في مهرجانات سينمائية عالمية مرموقة، ثم توجوا تلك النجاحات بالمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، كما سيحدث هذا العام.
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