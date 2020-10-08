دعوة 200 شخصية من صناع السينما العالمية.. مهرجان الجونة: ندعم صورة مصر أمام العالم

أعلنت عائلة ساويرس أن قرار إقامة مهرجان الجونة هذا العام يأتي لدعم صورة مصر أمام العالم، خاصة بعد إقامة مهرجان فينيسيا، لذلك كان من الضروري التأكيد على أن مصر لا تقل عن أى دولة عظمى تحظى بكل وسائل الرعاية الصحية.

وأضافت أنه على ضوء المتغیرات الخاصة بجائحة كوفید – 19، أكد فریق إدارة مهرجان الجونة على توفیره لأدوات السلامة والصحة الضروریة، بالشراكة مع وزارة الصحة المصریة، لضمان تجربة مهرجانیة مثمرة وآمنة في آن.



ولفتت إلى أن كل أعضاء الفریق سیلتزمون بمعاییر الصحة العالمیة المقررة بواسطة الهیئات الصحیة، في جمیع فعالیات المهرجان.

ومن المقرر أن یحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (بلازا المهرجان) فعالیات الهواء الطلق، وهي مجهزة لاستیعاب 1000 ضیف وستخصص لحفلي الافتتاح والختام إضافة إلى عروض الجالا.

ويعد الجونة السینمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسینما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بین الثقافات من خلال فن السینما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدولیین من أجل تعزیز روح التعاون والتبادل الثقافي، إضافة إلى ذلك، یلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السینمائیة الجدیدة، ویتحمس لیكون محفزا لتطویر السینما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السینمائیة.