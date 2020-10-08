مايا دياب تبرز ملامح وجهها في صورة عبر انستجرام

شاركت الفنانة مايا دياب مجموعة صور جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت مايا بدون مكياج و اكتفت بالهايلايتر وشعر عشوائى ،كما حازت صورها على تفاعل كبير من متابعينها عبر الإنستجرام وجاءت بعض التعليقات عليها كالأتي : -شكلك يجنن -قمر بجد -محدده ملامحك يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي. شارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي المرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض. وكانت قد هنأت مايا دياب الشعب السعودى بمناسبة العيد الوطنى وذلك من خلال تغريدة نشرتها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر". وكتبت مايا " أنتم أهل القمة وأهل الهمة كل عام وأنتم وأهل المملكة العربية السعودية بألف خير #السعودية

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