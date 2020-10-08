نانسي عجرم تطرح أغنية "بيروت" اليوم

تستعد المطربة اللبنانية نانسي عجرم لطرح أغنية جديدة بعنوان "بيروت"، مساء اليوم، الساعة السابعة مساء، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.
من جهة أخرى، انتهت نانسي من تسجيل "سلامات" منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، وتم تصويرها في إحدى المناطق الجبلية ببيروت، مع المخرج سمير سرياني، وهي من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى، ولكن تم تأجيل طرحها.
وكانت نانسى عجرم انتهت من تسجيل أغنيتن جديدتين باللهجة اللبنانية فى ألبومها الجديد، الأولى بعنوان "بدى حدا حبوا"، والثانية "أول أيامه"، من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى، وتوزيع الموسيقى هادي شرارة.
وهنأت نانسي عجرم، السعوديين بالذكرى الـ 90 باليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.
وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل سنة والمملكة العربية السعودية والشعب السعودي بخير وأمان.. اشتقتلكن، وان شاء الله نتقابل بوقت قريب".
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