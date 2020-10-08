نانسي عجرم تطرح أغنية "بيروت" اليوم

تستعد المطربة اللبنانية نانسي عجرم لطرح أغنية جديدة بعنوان "بيروت"، مساء اليوم، الساعة السابعة مساء، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

من جهة أخرى، انتهت نانسي من تسجيل "سلامات" منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، وتم تصويرها في إحدى المناطق الجبلية ببيروت، مع المخرج سمير سرياني، وهي من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى، ولكن تم تأجيل طرحها.