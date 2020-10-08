الدكتور محمد الكحلاوي رئيسا لاتحاد الآثاريين العرب

أعلن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الآثاريين العرب رقم 33 لعام 2020 ، ومقره القاهرة، اختيار الدكتور محمد الكحلاوي استاذ الآثار الإسلامية (مصر) رئيسا للاتحاد، خلفا للدكتور على رضوان رحمه الله .
وأشار الدكتور عبد الرحيم ريحان رئيس المكتب الإعلامي للاتحاد لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إلى أنه تم كذلك اختيار الدكتور عبد الرحمن الأنصاري من السعودية نائب اول لرئيس الاتحاد، والدكتور عبد القادر محمود من السودان نائب ثان لرئيس الاتحاد.
واوضح انه تم اختيار الدكتور يوسف الامين من السودان امين عام لاتحاد الآثاريين العرب ، والدكتور عباس سيد أحمد من السودان نائب الامين العام.
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