تكريم ” تامر عبدالمنعم” في افتتاح أسبوع الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية

افتتح الفنان تامر عبدالمنعم، مدير قصر السينما، وعادل العبساوي، رئيس قطاع الإنتاج المتميز بالتلفزيون المصري، مساء أمس، فاعليات أسبوع الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية بمقر قصر السينما.
حضر الافتتاح الافتتاح المحلل العسكري اللواء محمود خلف، وأسامة البهنسي، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة والأستاذ طارق سعده نقيب الإعلاميين والإعلامية أميرة عبدالعظيم والفنان أحمد عزمي، وكوكبة كبيرة من قيادات ماسبيرو.
من ناحية أخرى قام أسامة البهنسى رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة وعادل العبساوى رئيس قطاع الإنتاج المتميز بالتلفزيون المصري بتكريم الفنان تامر عبدالمنعم خلال الاحتفالية.
ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن سعادته بالتعاون الأول بين قصر السينما وقطاع الإنتاج المتميز وحضور كوكبة كبيرة من نجوم ماسبيرو.
وقال "عبدالمنعم" أن ماسبيرو له فينا كتير واحنا كلنا مدنين للتلفزيون المصري وماسبيرو بجزء كبير من اللي احنا فيه تحياتي لكل السادة الحضور فهم قبل أن يكونوا شركاء في حدث فهم زملاء.
وكانت من المفاجآت التي أضفت على الحدث رونقا جميلا حضور النجم الكبير إيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين الأسبق، وأحيا الافتتاح بمجموعة متميزة من أغانيه الجميلة منها أنا طير فى السما ومجموعة من أغانيه الحديثة من ألبومه الجديد ممنوع عنيكي تبكى وتستمر فاعليات أسبوع الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية حتى يوم الثلاثاء المقبل.
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