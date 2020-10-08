سلمى رشيد تحتفل بعيد ميلاد ابنها

حرصت الفنانة المغربية سلمى رشيد علي الأحتفال بعيد ميلاد ابنها "يانيس".

ونشرت "سلمى" صورة من أحدث جلسة تصوي وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها "سلمى" صورة لابنها بشكل كامل، إذ تتعمد إخفاء وجهه كل مرة.

وعلقت: "مرت سنة، عيد ميلاد سعيد حبيبي يانيس"، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة المغربية دويتو غنائي جمعها بنجم الراب دون بيج، بعنوان "شلونج".