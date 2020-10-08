سلمى رشيد تحتفل بعيد ميلاد ابنها

حرصت الفنانة المغربية سلمى رشيد علي الأحتفال بعيد ميلاد ابنها "يانيس".
ونشرت "سلمى" صورة من أحدث جلسة تصوي وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها "سلمى" صورة لابنها بشكل كامل، إذ تتعمد إخفاء وجهه كل مرة.
وعلقت: "مرت سنة، عيد ميلاد سعيد حبيبي يانيس"، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة المغربية دويتو غنائي جمعها بنجم الراب دون بيج، بعنوان "شلونج".
وظهرت سلمى رشيد وهي ترتدي توب باللون الأسود بأكمام طويلة، واختارت بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح، وهو ما أبرز من جاذبية إطلالتها.
الجدير بالذكر أن سلمي تألقت في أحدث جلسة تصوير لها بتسريحة شعر ناعمة، حيث قامت بترك شعرها منسدلا على كتفيها، مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها.
وأبرزت سلمى رشيد في وضع المكياج، حيث اختارت اللون الروز كأحمر شفاه، مع الآي لاينر والماسكرا والآي شادو الماط باللون الروز، والبلاشر لتبرز من جمال ملامحها.
ولم تتكلف سلمى رشيد في اختيار الإكسسوارات؛ حيث إنها اكتفت بارتداء قلادة ناعمة باللون الذهبي حول عنقها، مع حزام باللون الأسود حول خصرها.
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