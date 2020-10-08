نورهان سعيدة بـ مسلسل قوت القلوب

حالة من السعادة تعيشها الفنانة نورهان بعد النجاح الذي حققه مسلسل " قوت القلوب" الذي يعرض حاليا وحقق نجاحًا جماهيريا للنجمة ماجدة زكي.

ونشرت نورهان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، مجموعة صور من كواليس تصوير المسلسل. وعلقت: "حبيت وجودى معاكم اوى وحبيت ست الكل وست الناس ماجدة ذكى العظيمة اوى، وفرحت فرحة كبيرة إن ربنا كلل تعبنا بحب طاغى من الجمهور لكل واحد فينا، مبروك علينا النجاح".

مسلسل "قوت القلوب"، للمؤلف محمد الحناوى، والمخرج الكبير ‏مجدى أبو عميرة، ومن بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، ‏رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، فراس سعيد، نرمين ‏ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، مدير تصوير هيثم ناصر، وتأليف محمد الحناوي، ‏وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى.‎

تدور أحداث العمل حول "قوت" التى تعمل مدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ‏ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب فى حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ‏ما تجد قوت نفسها فى صراع غير محتمل.‏