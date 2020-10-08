مهرجان الجونة: عرض 16 فيلمًا طويلاً و10 وثائقياً و18 قصيراً

یتضمن برنامج مهرجان الجونة السينمائي هذا العام عرض 16 فیلمًا في مسابقة الأفلام الروائیة الطویلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقیة الطویلة و18 فیلمًا في مسابقة الأفلام القصیرة وفیلمین ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فیلمًا في قسم الاختیار الرسمي – خارج المسابقة.
یُفتتح هذا العام أیضًا، مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، الذي سیحتضن فعالیات المهرجان لیكون أول فعالية ثقافیة تقام فیه.
تصمیم البوستر لهذا العام مستوحى من تصمیم المركز ذاته الذي یتضمن عددًا من الأقبیة المخروطیة التي تحیط ساحة المركز بطبقة من الظلال التي تمزج ما بین داخله وخارجه، مانحة بُعدًا فائقًا لأجواء الفعالیات.
یسلط المؤتمر الضوء على بعض من فعالیات منطلق الجونة السینمائي وجسر الجونة السینمائي، مكوني منصة الجونة السینمائیة، ذراع الصناعة الخاصة بالمهرجان. یتضمن ذلك الإعلان عن بعض من الحلقات النقاشیة وورش العمل ومحاضرات خبراء الصناعة.
ودعت المنصة هذا العام عددًا من خبراء الصناعة الإقلیمیین والدولیین في مجالات السینما المختلفة للمشاركة في فعالیات المنصة المنوعة, استقبل منطلق الجونة السینمائي 99 طلبًا تقدیم (65 مشروعًا في مرحلة التطویر، 34 فیلمًا في مرحلة ما بعد الإنتاج) من جمیع أنحاء العالم العربي, فحصت هذه الطلبات لجنة سینمائیة معینة من قبل المهرجان واختارت 18 ً مشروعا (12 في مرحلة التطویر و6 في مرحلة ما بعد الإنتاج) للمشاركة في منطلق الجونة السینمائي هذا العام.
تم اختیار هذه المشاریع بناء على جودتها ورؤیتها الفنیة وإمكانیة تنفیذها مالیًا، كما أثنت اللجنة على مستوى المشروعات المتقدمة للمنطلق هذا العام.
وكان المهرجان قد أعلن عن موضوعه الرئيسي وملصق دورته الرابعة ويحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.
أما الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.
وتقوم الدورة الرابعة من عمر المهرجان على ساحل البحر الاحمر خلال أيام بعد تأجيلها من شهر سبتمبر الماضي بسبب جائحة كورونا.
ويستمر مهرجان الجونة السينمائي في دعم كل أنواع السينما العربية، والتأكيد على مهمته المتمثلة في إلقاء الضوء على تنوع صناعة السينما العربية في المنطقة والعالم.
وعلى مدار الثلاث سنوات السابقة، حول المشاركين في منصة الجونة السينمائية بمشاريعهم، إلى أفلام مميزة، فازت بالعديد من الجوائز في مهرجانات سينمائية عالمية مرموقة، ثم توجوا تلك النجاحات بالمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، كما سيحدث هذا العام.
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