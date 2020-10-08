أخبار الفن| مهرجان الجونة: ندعم صورة مصر أمام العالم.. إيمي طلعت زكريا: اشتقت لوالدي وهو في مكان أفضل

نشر موقع "دوت الخليج" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

أعلنت عائلة ساويرس أن قرار إقامة مهرجان الجونة هذا العام يأتي لدعم صورة مصر أمام العالم، خاصة بعد إقامة مهرجان فينيسيا، لذلك كان من الضروري التأكيد على أن مصر لا تقل عن أى دولة عظمى تحظى بكل وسائل الرعاية الصحية.

شاركت الفنانة مايا دياب مجموعة صور جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

يعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن انطلاق مسابقة جديدة لصناعة الأفلام القصيرة تم تصميمها خصيصًا لدعم المواهب الشابة الراغبة في دخول عالم الإخراج، من أبناء المملكة والمقيمين فيها.

هنأ الفنان إدوارد ابنه بعيد ميلاده و نشر صورة معه من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

اختارت إدارة مهرجان الجونة السينمائي النجمة السورية كندة علوش عضوا بلجنة تحكيم دورته الرابعة.

یتضمن برنامج مهرجان الجونة السينمائي هذا العام عرض 16 ً فیلما في مسابقة الأفلام الروائیة الطویلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقیة الطویلة و18 فیلما في مسابقة الأفلام القصیرة وفیلمین ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 ً فیلما في قسم الاختیار الرسمي – خارج المسابقة.

حرص الفنان حسام حبيب علي تهئنة زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب بمناسبة عيد ميلادها.

قالت الفنانة إيمي طلعت زكريا إنها سعيدة بتقديم أغنية "بنت أبوها"، فهي تحيي من خلالها الذكرى الأولى لوفاة والدها التي تحل في الثامن من أكتوبر الجاري.