السقا ضيف أولى حلقات «السيرة» مع وفاء الكيلاني على dmc

يحل الفنان أحمد السقا ضيفًا على أولى حلقات برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc. يتحدث السقا خلال اللقاء عن أهم المحطات التي مر بها في حياته، سواء الفنية أو الشخصية وكأنه يكتب مذكراته. يبث اللقاء غدا الجمعة في تمام الساعة 11 مساء على قناة dmc. من ناحية أخرى، ينشغل السقا في تصوير مسلسل "نسل الأغراب" مع أمير كرارة، ومن إخراج محمد سامي، وإنتاج تامر مرسي.

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